Челябинский облсуд утвердил приговор бывшему гендиректору ЮУ КЖСИ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 6 мая, областной суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда», — сказал собеседник.
В феврале 2026 года экс-генерального директора АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”» Владимира Атаманченко признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Ему назначили 18 месяцев колонии-поселения.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ. По версии следствия, в 2021—2023 годах фигурант, используя служебные полномочия, получил под отчет средства организации в сумме 34,3 млн рублей в качестве займа. Они были перечислены с расчетного счета акционерного общества СЗ «ЮУ КЖСИ» на его личные банковские счета и впоследствии использованы для целей, не связанных с деятельностью предприятия, — для возврата личных займов.
Напомним, 24 сентября 2025 года Центральный райсуд назначал ему полтора года условно с аналогичным испытательным сроком. Прокурор обжаловал этот приговор, «указав на нарушения уголовного закона при учете смягчающих обстоятельств, несправедливость наказания вследствие его чрезмерной мягкости, необоснованный отказ в рассмотрении исковых требований и нарушение прав представителя потерпевшего на возмещение вреда».
В 2023 году на директора компании уже заводили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Тогда, по данным следствия, он занял у корпорации 10 млн рублей и не вернул. В апреле 2024-го дело прекратили, поскольку экс-гендиректор ЮУ КЖСИ выплатил долг. Ему назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.