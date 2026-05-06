Полиция просит нижегородцев не покупать подросткам мототранспорт

В первомайские праздники на территории Нижегородской области зарегистрировано 4 ДТП, виновниками которых стали дети.

Источник: Время

Четыре ДТП, виновниками которых стали дети в возрасте от 12 до 16 лет, управлявшие мототранспортом, зарегистрировано на территории Нижегородской области в первомайские праздники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В этих автоавариях пострадали 8 человек.

Так, 1 мая зафиксировано три ДТП с мототранспортом, которым управляли школьники. При этом 9-классник находился за рулём мопеда в состоянии алкогольного опьянения.

3 мая произошло аналогичное происшествие. 16-летний пассажир питбайка находится в реанимации, 14-летний, 15-летний и 5-летний участники ДТП госпитализированы, 16-летний и 12-летний мотоциклисты, а также 49-летний мужчина получили телесные повреждения.

«Доверяя ребёнку управление транспортным средством, вы делаете шаг к потенциальному получению детьми и подростками травм, которые могут повлечь необратимые последствия — от инвалидности до гибели», — предупреждает полиция.

Родителям перед покупкой детям мототранспорта советуют просмотреть новостные ленты хроник ДТП.

В 2025 году полицейскими выявлено 876 случаев нарушений ПДД детьми, не достигшими 16-летнего возраста. За четыре месяца текущего года выявлено уже 110 подобных фактов.

Так, 1 мая в Дзержинске на проспекте Циолковского произошло ДТП, виновником которого стал ученик 7 класса. Управляя мотоциклом «Kayo», 14-летний водитель выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис». Юный водитель госпитализирован с многочисленными травмами, его 16-летний пассажир находится в реанимации. Родителям подростков грозит серьезное наказание — от крупных штрафов до лишения свободы.

«Следственные органы вправе ходатайствовать перед судом об изъятии мототранспорта в доход государства», — говорится в сообщении.