Полиция просит нижегородцев не покупать подросткам мототранспорт

Так, 1 мая в Дзержинске на проспекте Циолковского произошло ДТП, виновником которого стал ученик 7 класса. Управляя мотоциклом «Kayo», 14-летний водитель выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и при повороте налево совершил столкновение с автомобилем «Хендэ Солярис». Юный водитель госпитализирован с многочисленными травмами, его 16-летний пассажир находится в реанимации. Родителям подростков грозит серьезное наказание — от крупных штрафов до лишения свободы.