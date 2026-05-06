Первый в этом году лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области

В целом по стране за сутки ликвидировали 64 лесных пожара в 15 регионах. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Сибири и на Дальнем Востоке, где огонь охватывает тысячи гектаров. В тушении задействованы более полутора тысяч человек и сотни единиц техники.