4 ДТП случилось по вине подростков в Нижегородской области за выходные

За первые майские выходные в Нижегородской области случилось 4 ДТП, виновниками которых стали подростки в возрасте от 12 до 16 лет. В результате пострадали 8 человек. Об этом сообщают в ГУ МВД России по региону.
В пятницу, 1 мая, в Нижегородской области зафиксировали сразу три аварии с мототранспортом, которым управляли школьники. При этом ученик 9-го класса, находивший за рулем, был в нетрезвом состоянии. В воскресенье, 3 мая, случилось аналогичное происшествие.
В результате аварий 16-летний пассажир питбайка попал в реанимацию. 14-летний, 15-летний и 5-летний участники ДТП были госпитализированы. Кроме того, 16-летний и 12-летний мотоциклисты, а также 49-летний участник ДТП получили травмы.
Отмечается, что за 2025 год в Нижегородской области зафиксировали 876 случаев нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет. За 4 месяца 2026 года выявили уже 110 подобных фактов.
Полицейские напоминают, что ответственность за аварии, совершенные подростками, ложится на их родителей или законных представителей. Предусмотрено наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком на один год. Суд вправе изъять мототранспорт в доход государства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что пьяный водитель сбил двух пешеходов в Нижнем Новгороде.