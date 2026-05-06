Жительница Слуцкого района пыталась купить водительские права за 1800 рублей

29-летняя жительница Слуцкого района попыталась приобрести водительское удостоверение, но в итоге не получила его, потеряв немалую денежную сумму. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад фигурантка в соцсетях нашла объявление об изготовлении водительских прав «под ключ». При этом мошенники обещали не только сделать документ установленного образца, но и внести данные в официальный реестр.