Жительница Слуцкого района пыталась купить водительские права за 1800 рублей

29-летняя жительница Слуцкого района попыталась приобрести водительское удостоверение, но в итоге не получила его, потеряв немалую денежную сумму. Как рассказали правоохранители, некоторое время назад фигурантка в соцсетях нашла объявление об изготовлении водительских прав «под ключ». При этом мошенники обещали не только сделать документ установленного образца, но и внести данные в официальный реестр.
Это предложение женщину заинтересовало. Она вышла на связь с аферистами, затем для «оформления» водительского удостоверения не только отправила посредством мессенджера свои персональные данные, но и перевела на указанный счет мошенников 1800 белорусских рублей.
— Чтобы убедить заказчика в реальности сделки, ей отправили видео с изготовленным водительским удостоверением, свидетельством о прохождении обучения и подтверждением о внесении в базу, — отметили в милиции.
Время шло, «исполнители» под разными предлогами переносили сроки, когда водительские права заказчице должен был доставить курьер. В конце концов аферисты и вовсе перестали выходить с ней на связь.
Как добавили в милиции, если бы женщина все-таки получила поддельные права, то факт их недостоверности был бы выявлен при первой же проверке. В таком случае сама потерпевшая стала бы фигуранткой уголовного дела.
