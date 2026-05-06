В Ачинске спецназ задержал подозреваемого в убийстве с расчленением

Жуткую находку 30 апреля 2026 года обнаружили местные жители на реке Чулым близ Большеулуйского района. Из воды извлекли сумку с фрагментированными человеческими останками. На место незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа МВД.
Сыщикам удалось оперативно установить личность погибшего. Им оказался 59-летний мужчина, уроженец Иркутской области, до трагедии проживавший в Лесосибирске. Оперативники краевого главка вышли на след предполагаемого убийцы — 45-летнего жителя Ачинска.
По предварительным данным, мужчины случайно познакомились на улице и продолжили общение за бутылкой спиртного в квартире подозреваемого. Алкогольное застолье переросло в ожесточенную ссору и драку. Получив тяжкие телесные повреждения, гость скончался спустя несколько часов. Пытаясь скрыть криминальный след, хозяин жилища расчленил труп, упаковал останки в багажную сумку и выбросил страшный груз в реку.
Задержание фигуранта проводилось полицейскими при силовой поддержке бойцов спецназа. В ходе допроса задержанный полностью признал вину, дал подробные показания на месте преступления.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого ачинца.