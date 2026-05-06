Под Волгоградом нашли сбежавшего из суда иностранца

Полицейские задержали сбежавшего в Ленинском районе хулигана. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 27 апреля 33-летний иностранец был доставлен в здание Ленинского суда, где его должны были привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство. Однако, воспользовавшись моментом, мужчина сбежал из суда.