Семейный конфликт в Подмосковье закончился поножовщиной

В городе Воскресенск сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на собственную супругу.
Сигнал о происшествии поступил наряду из многоэтажки на улице Рабочая. Прибыв на место, правоохранители установили, что 41-летний мужчина в разгар семейного конфликта нанес резаные раны жене, после чего причинил повреждения и себе.
Сотрудники Росгвардии оперативно задержали агрессора. Затем они помогли бригаде медиков стабилизировать состояние обоих пострадавших и перенесли их в машину скорой помощи для последующей госпитализации.