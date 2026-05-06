Ряд улиц в Воронеже остался без света днём 6 мая

Электричество пропало в части Коминтерновского и Советского районов.

Источник: АиФ Воронеж

Электричество пропало в части Коминтерновского и Советского районов Воронежа в среду, 6 мая. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили на горячей линии энергетиков.

По состоянию на 15:00 свет отсутствует на улицах 45-й Стрелковой дивизии, 9 Января, Вольной, Газовой, Жемчужной, Торпедо, Малаховского, Семилукской, Красных Зорь, Гайдара, Машиностроителей, Керамической, а также в Валуйском, Ямском, Лискинском, Грибановском, Чесменском, Станичном и Красно-Лимановском переулках.

Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Возобновить подачу ресурса планируют к 17:05.