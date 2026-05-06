В Котово у предпринимателя конфисковали салон красоты

45-летний житель Котово лишился нежилого помещения, где располагался салон красоты, из-за того, что он использовал его в своих преступных целях. Как рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчина хранил в салоне партию табака и алкоголя без маркировки на общую сумму 3 миллиона рублей, которые затем планировал реализовать. В связи с этим он был привлечен к уголовной ответственности — штрафу в размере 2 миллионов 100 тысяч рублей.