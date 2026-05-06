Волгоградская полиция после погони со стрельбой задержала подростка за рулем

В Суровикинском районе Волгоградской области экипаж ДПС в ходе погони остановил автомобиль с 16-летним подростком за рулем, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Экипаж отдельного батальона ДПС заметил автомобиль Skoda Rapid, следовавший в сторону федеральной трассы. Полицейские подали водителю сигнал об остановке для проверки документов, однако тот проигнорировал их требование, резко увеличил скорость и попытался скрыться.
Инспекторы, включив на патрульной машине сирену с мигалкой, начали преследовать иномарку.
В ходе погони нарушитель опасным маневрированием создавал реальную угрозу для окружающих. Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы прострелить колесо преследуемого автомобиля. Только после этого машина остановилась.
Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. У него не могло быть водительского удостоверения. В салоне также находилась его 24-летняя знакомая, которая взяла этот автомобиль в прокате и передала управление несовершеннолетнему.
Задержанный подросток заявил, что решил просто покататься, но испугался инспекторов.
Седан отправили на спецстоянку. В отношении нарушителя в присутствии родителя составили протокол. Его знакомую также привлекли к административной ответственности.
Кроме того, решается вопрос о составлении протокола в отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию.