Экс-директора красноярского САТП Сокирко судят за сговор на 1 млрд

В Красноярске начался процесс над бывшим руководителем муниципального предприятия САТП Дмитрием Сокиркой. Экс-директора судят за картельный сговор на дорожных подрядах и рукоприкладство при задержании. Обвинение ему лично зачитал прокурор края Роман Тютюник.
По версии следствия, весной 2023 года Сокирко договорился с главой компании «ПромСтрой» убрать конкуренцию на торгах по ремонту дорог. Фирма просто не стала подавать заявку, и муниципальное предприятие забрало контракты по максимально высокой цене.
Затем все объемы работ ушли тому же «ПромСтрою» через субподряд. Эта схема, по подсчетам правоохранителей, принесла участникам больше миллиарда рублей из городского бюджета.
Расплата настигла фигуранта летом 2024‑го. Когда в его кабинет зашли оперативники управления ФСБ по краю, Сокирко повел себя агрессивно и ударил одного из них ногой в голень. Теперь, помимо ограничения конкуренции, ему вменяют применение насилия к представителю власти.
«Когда конкуренцию подменяют тайной договоренностью, проигрывает город, который ждет честной цены», — заявил на суде прокурор.
Следующее заседание назначено на 21 мая 2026 года.