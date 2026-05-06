Озвучена предварительная причина падения лайнера под Омском

К трагедии могло привести открытие капота двигателя.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Крушение легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области 6 мая могло стать последствием открытия капота двигателя. Об этом сообщили представители «Росавиации».

Напомним, «Аэропракт-22» столкнулся с землей в окрестностях деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Летчики выполняли авиаработы. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры, трагедия унесла жизни двоих человек.

На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности омского транспортного прокурора Айдар Альмухамедов. Ведомство проверяет соблюдение законов о безопасности полетов. Сейчас изучаются квалификация пилота, условия задания, метеообстановка, документация на самолет. Эксплуатировала борт компания «Авиабаза».

