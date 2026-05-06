Мужчине выстрелили в лицо в Нижнем Новгороде у бара

Жителя Нижнего Новгорода, имеющего криминальное прошлое, предположительно обвиняют в покушении на убийство приезжего из Вологодской области. Информация об этом поступила из пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области.
Согласно материалам расследования, происшествие имело место 3 мая на проспекте Бусыгина. Конфликт между обвиняемым и потерпевшим начался в баре, после чего они вышли на улицу для разрешения разногласий. Ранее между ними не было никаких взаимоотношений. В пылу ссоры 36-летний гражданин Нижнего Новгорода произвел выстрел из пиротехнического оружия в область лица 38-летнего уроженца Вологодской области.
После инцидента подозреваемый покинул место происшествия на автомобиле в компании своей спутницы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в условиях стационара. Сотрудники правоохранительных органов провели опрос очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. На основании собранных данных была подготовлена и распространена ориентировка на подозреваемого.
На следующий день инспекторы ДПС задержали автомобиль марки BMW, в салоне которого находился разыскиваемый. Злоумышленник был взят под стражу в качестве меры пресечения. Следственные действия по данному делу продолжаются.
Ранее нижегородца, обезглавившего свою сноху, приговорили к 15 годам колонии.