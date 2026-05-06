В Сочи вынесен приговор «оружейному барону»

Хостинский райсуд вынес приговор местному жителю Федору Герману. Его признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия.
Фигурант в течение трех лет хранил у себя целый арсенал, время от времени доставая предметы из схрона и пуская их в продажу. По данным следствия, он продал самозарядный карабин «Симонова» и боеприпасы к нему — 103 штук боевых и 56 штук охотничьих патронов — за 80 000 рублей. Позже за 60 000 рублей Герман продал автомат Калашникова и пытался продать охотничье двуствольное комбинированное ружье «ИЖ-56».
Эти действия не прошли мимо внимания силовиков. Все операции контролировали оперативники краевого УФСБ России. Незаконную деятельность фигуранта пресекли.
На суде Герман признал вину. Он рассказал, что владельцем арсенала был его знакомый, после смерти которого он присвоил оружие, хранил его в лесу в дупле дерева, а затем решил заработать, организовав криминальный бизнес.
Суд отправил фигуранта в колонию общего режима на 6 лет, конфисковав 140 тысяч рублей, полученных преступным путем. Адвокаты подсудимого не стали оспаривать приговор, он вступил в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
