«Вонючий ковбой». Тихий посёлок потрясли пять зверских убийств из мести

В январе 1991 года в Волгоградской области произошла серия жестоких убийств. Бандиты в чёрных платках и ковбойских сапогах нападали на жителей отдалённых сёл, требуя «расплаты». Погибли пять человек: отец и сын, сосед, старик, державший лошадей, и чабан на дальней стоянке. Следователи долго не могли найти связь между жертвами, пока не выяснили: все они так или иначе унизили одного молодого человека. Его месть, растянувшаяся на несколько дней, шокировала оперативников. В статье vlg.aif.ru — хрогология кровавых событий, ошибки преступников и приговор: высшая мера наказания.