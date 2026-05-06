«Вонючий ковбой». Тихий посёлок потрясли пять зверских убийств из мести

В январе 1991 года в Волгоградской области произошла серия жестоких убийств. Бандиты в чёрных платках и ковбойских сапогах нападали на жителей отдалённых сёл, требуя «расплаты». Погибли пять человек: отец и сын, сосед, старик, державший лошадей, и чабан на дальней стоянке. Следователи долго не могли найти связь между жертвами, пока не выяснили: все они так или иначе унизили одного молодого человека. Его месть, растянувшаяся на несколько дней, шокировала оперативников. В статье vlg.aif.ru — хрогология кровавых событий, ошибки преступников и приговор: высшая мера наказания.
«Заплатишь за всё»: бандиты расправились с семьёй.
В тот морозный январский вечер Римма М. и её племянница-школьница проводили время за просмотром телепередач, когда раздался страшный грохот — неизвестные выбили дверь и ворвались в дом. Девушка успела затолкнуть под кровать ребенка — оттуда девочка видела только ноги разбойников. Но слышала она всё.
Бандиты требовали, чтобы их жертва разделась, таскали ее за волосы. Она отчаянно кричала, они угрожали: «Заплатишь за всё!».
В какой-то миг ей удалось вырваться от негодяев, она в чём была выскочила во двор, бросилась к соседнему дому, где жили её отец и брат. Те услышали шум, выбежали на крыльцо, отчаянно кинулись на бандитов. Но те были готовы к стычке — били мужчин всем, что попадалось под руку.
Когда на место преступления приехали оперативники, они были в ужасе: залитый кровью двор напоминал бойню. Создавалось впечатление, что кто-то годами копил ярость, чтобы выплеснуть её однажды.
Расправа из мести: наживой стали пара украшений.
Единственное, что смогла сказать Римма — лица бандитов были закрыты чёрными платками. Маленькая Раиса добавила — на ногах у одного из нападавших были ковбойские сапоги, такие, как в иностранных фильмах.
Следователи предположили — в маленьком селе в Ленинском районе орудовали залётные. Эксперты подтвердили: оружие, которым зарезали 65-летнего Сагита и его сына Равиля, было необычным — с широким лезвием, изогнутое. Позже этот предмет снова станет орудием преступлений.
Одна из версий была: на семью напали из мести. Но кто мог затаить обиду на простых, дружелюбных, работящих людей? Предположение, что мотивом могло быть ограбление, отвергли сразу: в доме не было ничего ценного — преступники прихватили пару старых украшений и немного наличности. Ради такой добычи не стоило так жестоко расправляться с двумя людьми.
Ушли на колёсах: бандиты обзавелись транспортом.
Сыщики ещё не разобрались в первом преступлении, как случилось второе. Четыре дня спустя злодеи ворвались к местному жителю, Ерлану Д.
Услышав треск поддавшейся ударам двери, он схватился за лом — мужчина не собирался умирать. Налётчики, обозлённые сопротивлением, стали бросать в него всё, что попадало под руку. Его свалил с ног тяжёлый металлический чайник, угодивший в голову. И вновь прозвучали слова: «За всё ответишь!».
Получивший множество ран, Ерлан скончался на месте. На его теле эксперты насчитали 32 следа от удара ломом и раны от уже знакомого им клинка.
Бандиты тем временем двинулись дальше. Они решили, что им нужен транспорт. И забрать его решили у Ильи С. — он возился со стареньким «Жигулёнком» во дворе, когда преступники подошли к его дому.
Мужчину спасла жена. Она выскочила во двор, затараторила: «Отдай ты им эту машину, от неё одни проблемы!» Затолкала мужа в дом, приговаривая: «Сейчас он принесёт ключи», — и заперла дверь. Возможно, и супругов ждала участь других жертв. Но разбойники увидели ключи, лежавшие на земле рядом с машиной, и оставили людей, поспешив сесть за руль и покинуть посёлок.
Четвёртое убийство: старик не смог застрелить извергов.
Когда милиционерам стало известно об угоне машины, посты выставили на всех дорогах. И всё же убийцам удалось проскользнуть незамеченными. Но уехали они недалеко — машина Ильи давно нуждалась в ремонте, только вот денег на него у мужчины не было. Через несколько километров мотор чихнул, затем раздался непонятный хруст, «Жигулёнок» дернулся и замер.
Оставшись без транспорта, бандиты отправились пешком и набрели на дом Алексея К. Старик, услышав ржание встревоженных коней, взял ружьё и вышел во двор. Увидев двух незнакомцев, пригрозил: «Буду стрелять!» Но рука дрогнула — убить человека он не смог. Один из бандитов метнул ему в голову гвоздодёр — пенсионер рухнул, как подкошенный.
В себя он пришёл только на следующий день. Следователям стало известно — теперь преступники, за которыми они охотятся, передвигаются на лошадях. Пострадавшего от их рук пожилого мужчину отвезли в больницу. Но выходить его врачи не смогли. Бандиты же продолжили путь уже с огнестрельным оружием.
В небо взмыли вертолёты. Степь была перед пилотами, как на ладони. Скоро они заметили две точки. На место рванули милиционеры на УАЗиках. Но вышла ошибка — это были местные жители.
«Вонючий ковбой»: униженный подросток отомстил обидчикам.
Разбойники тем временем добрались до чабанской стоянки, где обитал Руслан М. с сыном-школьником. Услышав стук копыт и издалека заметив всадников с закрытыми чёрными платками лицами, он велел сыну спрятаться. Час спустя на пустынной дороге водитель автомашины заметил мальчишку, отчаянно машущего руками. Остановился. Тот объяснил — на отца напали. Мужчина посадил подростка рядом, рванул в райцентр. По пути им встретилась полицейская машина.
Узнав фамилию забитого чабана, следователи заподозрили — уж не родственник ли он Риммы М., первой, на кого напали злодеи? И оказались правы. Только после этого девушка назвала имя того, кто мстил её близким. Шарип К. был влюблён в нее с подросткового возраста. Она же лишь смеялась над ним.
Последней каплей стало: Шарип решил подарить Римме собственноручно изготовленный из стекла цветок. Она молча прошла мимо. Он схватил её за руку. Из дома выскочили братья и отец, парни пригрозили: «Ещё раз тронешь — получишь». Мужчина произнес: «Моя дочь — не для тебя». Проходивший мимо Ерлан Д. с издёвкой заметил Шарипу, который работал на ферме: «Подари свой цветок корове, тебе только на одной из них и жениться, вонючий ковбой!».
Высшая мера: убийцу пятерых человек приговорили к расстрелу.
После этой сцены Шарип уехал из посёлка. И вернулся только, когда узнал: Римма собралась замуж. Этого он стерпеть не смог и приехал, чтобы отомстить каждому, что когда-то его унизил.
Его напарником стал Вячеслав Г. Но он был лишь покорным исполнителем воли Шарипа. Что их свело вместе — сложно сказать. Но бед они натворили немало. Начали с того, что задевали на пустынных улицах прохожих и издевались над ними. А завершили жестокими убийствами.
Образ ковбоя с дикого Запада Шарип выбрал не случайно — когда он служил в армии и у него выпадало свободное время, парень шел смотреть боевики. И рассчитывал сам стать таким же, как их герои.
Эта трагическая история заинтересовала создателей цикла «Следствие вели…». Его бессменный ведущий Леонид Каневский сообщил: Шарипа К. суд приговорил к высшей мере наказания. Его сообщника Вячеслава Г. — к 15 годам лишения свободы. Родные и близкие участников событий тех лет по-прежнему живут в Ленинском районе Волгоградской области.