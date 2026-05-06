Приговор экс-редактору URA.RU Аллаярову обжаловали три раза за сутки

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года редактор URA.RU Денис Аллаяров выкупал у начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 Екатеринбурга Андрея Карпова, приходящегося ему родным дядей, криминальные сводки. Пошедший на сделку со следствием Карпов уже осужден на четыре года условно. Свою вину журналист неожиданно признал только в конце судебного процесса.