В Челябинской области отпустили домой водителя «Лады», насмерть сбившего ребёнка

В Миассе Челябинской области водителя «Лады», который насмерть сбил 12-летнего школьника, переходившего дорогу по «зебре», отпустили под запрет определённых действий. Такую меру пресечения в среду, 6 мая, ему избрал городской суд.

Источник: Pchela.News

Как установил суд, 21-летний обвиняемый не женат и нигде не работает. Ему на два месяца запретили управлять транспортными средствами, а также выходить из жилого помещения с 20 до 6 часов, кроме случаев обращения за медицинской или другой необходимой помощью.

Смертельное ДТП произошло вечером 4 мая в Миассе на улице 60 лет Октября. Водитель «Лады 211440» сбил 12-летнего мальчика, который вышел из автобуса и начал переходить дорогу по «зебре», направляясь домой. От полученных травм школьник скончался на месте.

Часть 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) предусматривает различные варианты наказания — от принудительных работ на срок до четырёх лет до пяти лет лишения свободы.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала года он 10 раз привлекался к ответственности за превышение скорости, а его машина была затонирована.