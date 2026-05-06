За один день жители Калининградской области отдали мошенникам более 7 млн рублей

Пенсионерке из Калининграда мошенники представились сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ.

Жители Калининградской области за один день перевели мошенникам более 7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратура.

Пенсионерке из Калининграда мошенники представились сотрудниками Роскомнадзора и ФСБ. Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за «финансирование вооруженных сил» иностранного государства они похитили у нее 2,4 млн рублей.

Другая пенсионерка из областного центра поверила в ложные обвинения в госизмене и перевела на счета злоумышленников 1,9 млн.

Помимо этого, военнослужащий из Калининграда при попытке дистанционного приобретения автомобиля в сети Интернет лишился 2,8 млн рублей.

