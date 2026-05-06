Террориста-шпиона осудили в Ростове на 22 года колонии

В Ростове на Дону вынесли приговор по делу о терроризме и шпионаже. Подсудимый получил 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Об этом сообщает «Панорама Ростов на Дону».
На слушаниях в Южном окружном военном суде установили, что в октябре 2024 года мужчина вступил в ряды добровольческого батальона запрещенной террористической организации, созданной в 2015 году.
С конца октября 2024 года по март 2025 года экстремист был стрелком санитаром штурмового взвода. В декабре 2024 года он получил задание передавать сведения о российских военных, в итоге в январе были переданы сведения о подразделениях ВС РФ.
В суде мужчина полностью признал вину, но снисхождения не получил. Приговор еще не вступил в законную силу.
