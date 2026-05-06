Воронежский пенсионер перевел мошенникам 2,5 млн рублей при попытке заменить краны

По данным полиции, мошенники убедили мужчину, что его аккаунт взломан, а на его имя якобы переведен кредит в недружественное государство, и пригрозили уголовной статьей. Под мощным психологическим давлением пенсионер снял в банке все свои накопления — 2 570 000 рублей — и через терминал перевел их на продиктованные злоумышленниками «безопасные счета».