В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. В результате ударов пострадали четверо мирных жителей.
«Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ», — написал глава региона в «Максе».
В Белгородском округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшим оказали необходимую помощь в городской больнице № 2 Белгорода, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.
В Шебекине при ударе FPV-дрона по трактору на территории предприятия ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки.
В это медучреждение самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги при атаке дрона 5 мая в Шебекине. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.