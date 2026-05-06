В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

Атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область привела к ранению четырех мирных жителей. Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, им оказывается медицинская помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. В результате ударов пострадали четверо мирных жителей.

«Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ», — написал глава региона в «Максе».

В Белгородском округе дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего двое мужчин получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Пострадавшим оказали необходимую помощь в городской больнице № 2 Белгорода, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

В Шебекине при ударе FPV-дрона по трактору на территории предприятия ранен мужчина. Бригада скорой помощи доставила его в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями мягких тканей руки и ноги, а также осколочным ранением грудной клетки.

В это медучреждение самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги при атаке дрона 5 мая в Шебекине. После оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

