Одна искра под капотом — и большой пожар: в Челябинской области сгорели машина, дом и постройки

В Челябинской области из-за загоревшейся машины вспыхнули дом и постройки.

Источник: МЧС РФ

В одном из дворов на улице Крестьянской в селе Шемаха (Нязепетровский муниципальный округ) случилось возгорание легковушки. Как сообщили в региональном управлении МЧС, искра от неполадок в электросистеме транспортного средства стала отправной точкой ЧП.

Порывистый ветер и близкое расположение соседних строений сыграли злую роль — огонь практически мгновенно охватил жилой дом и хозблоки.

К ликвидации последствий привлекли силы Каслинского пожарного гарнизона, а также местную добровольную команду. Общими усилиями открытое горение удалось полностью подавить. Площадь, пройденная огнем, составила 200 квадратных метров.

На месте работали 14 огнеборцев и три единицы спецтехники. Жертв и пострадавших среди людей нет. В качестве основной версии рассматривается короткое замыкание либо иной дефект электропроводки загоревшегося автомобиля.

