В Ростове за год выявили более 500 коррупционных преступлений

В 2025 году в Ростове к уголовной ответственности за взятки привлекли более 60 человек.

Источник: Комсомольская правда

За год в Ростове было совершено более 500 преступлений коррупционной направленности. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко.

— Среди них 52 факта получения взятки и 65 — дачи взятки или посредничества. К ответственности привлекаются сотрудники правоохранительных органов, банкиры, адвокаты, дознаватели, работники ГАИ и образования, — уточнил прокурор.

Например, правоохранители брали деньги за то, чтобы не привлекать граждан к ответственности. Некоторые уже осуждены.

Прокуратура также проверяет, как чиновники соблюдают запреты и ограничения.

— В прошлом году выявили 70 случаев, когда госслужащие предоставляли неполные или ложные сведения о доходах. Один бывший чиновник не уведомил последнее место работы о своем новом трудоустройстве. За это его привлекли к ответственности.

Прокурор призвал ростовчан сообщать о фактах коррупции, ведь эффективность борьбы зависит и от активной позиции граждан.

