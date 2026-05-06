В Ростове за год выявили более 500 коррупционных преступлений

За год в Ростове было совершено более 500 преступлений коррупционной направленности. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко.
— Среди них 52 факта получения взятки и 65 — дачи взятки или посредничества. К ответственности привлекаются сотрудники правоохранительных органов, банкиры, адвокаты, дознаватели, работники ГАИ и образования, — уточнил прокурор.
Например, правоохранители брали деньги за то, чтобы не привлекать граждан к ответственности. Некоторые уже осуждены.
Прокуратура также проверяет, как чиновники соблюдают запреты и ограничения.
— В прошлом году выявили 70 случаев, когда госслужащие предоставляли неполные или ложные сведения о доходах. Один бывший чиновник не уведомил последнее место работы о своем новом трудоустройстве. За это его привлекли к ответственности.
Прокурор призвал ростовчан сообщать о фактах коррупции, ведь эффективность борьбы зависит и от активной позиции граждан.
