Тетради с признаниями. Как ловили маньяка Шульженко, убившего 20 девушек

С октября 2001 по ноябрь 2003 года Ростовская область стала ареной серии жестоких преступлений. Женщин насиловали, а потом зверски убивали ножом. Жертвами становились студентки, продавщицы, обычные девушки, возвращавшиеся домой или гулявшие в парках.
Распространялись слухи о маньяке, который вышел на охоту. СМИ кричали о «новом Чикатило», но оказалось, что в деле замешаны сразу двое мужчин, причём — братьев. На первый взгляд, это были обычные люди. И никто из их окружения не догадывался, что же на самом деле скрывается под маской приличия.
Тело без головы.
Поначалу правоохранительные органы думали, что убийства совершает один человек. Первой жертвой предполагаемого серийного преступника стала семнадцатилетняя студентка. Девушка исчезла 23 октября 2001 года, а уже в ноябре её обезображенное тело со связанными руками обнаружили в одном из ростовских парков. Экспертиза зафиксировала следы посмертных надругательств: грудная клетка несчастной была вскрыта…
Спустя несколько дней на территории школьного двора нашли тело шестнадцатилетней учащейся. Весной 2002 года в Кировском районе Ростова-на-Дону было совершено ещё одно убийство молодой женщины. Её изуродованные останки обнаружили лишь через несколько суток.
19 июня 2002 года перестала выходить на связь ещё одна студентка. Обезглавленное тело нашли лишь 30 июля 2003 года.
В общей сложности в течение 2002−2003 годов были обнаружены тела девяти погибших девушек. Кроме того, правоохранительные органы не исключали, что преступник может быть причастен и к другим исчезновениям, обстоятельства которых так и не удалось прояснить, а местонахождение жертв — установить.
Застрял в форточке.
Весной 2003 года после вечеринки 22-летняя Александра Ященко и 23-летняя Елена Крицкая решили пройтись по парку имени Островского и исчезли. На следующий день прохожие заметили кровавые пятна, а ещё через четыре дня в двух разных канализационных люках нашли тела пропавших девушек. Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала множественные порезы на руках жертв — очевидно, ростовчанки отчаянно защищались.
Развязка истории произошла неожиданно. В августе 2003 года полиция задержала грабителя — 30-летнего Александра Шульженко, который, пытаясь скрыться, застрял в форточке на первом этаже. Прохожий вызвал полицию, а уже через час задержанный, к изумлению оперативников, рассказал не только про совершённые кражи, но и про убийство в парке Островского. И даже назвал имя соучастника — своего двоюродного брата, 21-летнего Ивана Матюхова.
Матюхов к тому моменту как раз только вернулся из армии. Его гражданская жена Алевтина тогда признавалась, что муж был тихим, спокойным человеком, к которому тянулись даже дети.
Сравнивали с Чикатило.
В кабинетах следователей братья признались более чем в двадцати убийствах. Один из первых эпизодов произошёл в Пятигорске. Тогда Шульженко пришёл в гости к одной своей знакомой. Девушка предложила ему чаю, но вдруг случайно разбила чашку и сильно порезала руку. Тогда гость будто обезумел — набросился на подругу, задушил её и пустил ей кровь…
Следователи сравнивали почерк братьев-душегубов с Чикатило: методичность, особая жестокость. Фигурантам выдали школьные тетради, в которых они подробно описывали расправы.
Однако правда оказалась не такой однозначной. Уголовное преследование против братьев приостановили «за недоказанностью вины». Потому что конкретных следов практически не осталось. Дело неоднократно возобновляли и закрывали. Лишь в мае 2013 года Следственный комитет забрал материалы из Ростова, перепроверил экспертизы, опросил свидетелей и выстроил новую линию обвинения.
В феврале 2016-го Первомайский районный суд Ростова-на-Дону признал Александра Шульженко виновным в убийстве Ященко и Крицкой и приговорил к 13 годам колонии.
Матюхов к тому моменту уже умер — обстоятельства его смерти правоохранители не раскрыли. Остальные эпизоды? Дело объединили с убийствами 2002−2003 годов, но вина Шульженко в них так и не была доказана в суде. Формулировки следствия гласили: «не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого».Ростовская серия убийств 2001—2003 годов так и не стала хрестоматийным примером в учебниках криминалистики. Слишком много белых пятен, вопросов и среди них главный: были ли братья единственными палачами?
Суд не зачёл в срок наказания время содержания Шульженко под стражей с 03.09.2003 года. Предположительно душегуб выйдет на свободу в 2028—2029 гг..