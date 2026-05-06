Бастрыкин взял под контроль дело о подмене детской поликлиники в Дзержинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, касающегося нарушения прав жителей Дзержинска. Об этом сообщили в информационном центре СК России. Поводом стало видеообращение горожан, в котором они заявили о подмене проекта социальной инфраструктуры.
По словам жителей микрорайона Западный, в 2021 году на выделенном участке планировалось строительство детской поликлиники, однако в итоге там возвели частный диагностический центр. Из-за этого родители вынуждены возить детей в лечебные учреждения, расположенные на значительном расстоянии от дома. Предыдущие обращения в компетентные органы не дали результата.
В региональном следственном управлении по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Руководитель СУ СК по Нижегородской области Айрат Ахметшин должен представить доклад о результатах расследования и мерах, принимаемых для решения проблемы. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин контролирует дело об оползнях в деревне Нижегородской области.