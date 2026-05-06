Это не мое! Челябинец подкинул ребенку наркотики во время задержания

34-летний челябинец организовал канал в мессенджере, через который продавал наркотики. Его задержали прямо во время подготовки тайника-закладки. Операцию проводило Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области при содействии бойцов Росгвардии.
Во время задержания в машине нашли 350 свертков с наркотиками. Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, часть из них мужчина пытался отдать 8-летнему ребенку, который тоже сидел в машине.
Полицейские вышли и на сообщницу — 37-летнюю закладчицу. В ее машине было еще 350 свертков. Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Оба «бизнесмена» — в СИЗО.