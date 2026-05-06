Минобр объяснил ситуацию с оглашением имен студентов-дропперов в Перми

Минобр Пермского края прокомментировал сайту perm.aif.ru ситуацию с вывешенными списками студентов-дропперов в Пермском колледже транспорта и сервиса.
Скандальная ситуация широко обсуждалась в соцсетях. Как сообщили очевидцы, в учебном заведении были вывешены списки учащихся под заголовком «Наши дропперы». Напротив фамилий студентов были указаны суммы, поступившие на счета.
В Минобразования Прикамья в ответ на запрос perm.aif.ru ответили, что распространение личных данных студентов неправомерно и в учебном заведении уже была проведена служебная проверка, по итогам которой секретарю учебной части объявили выговор.
«Выявлено, что в колледже проводилась работа со студентами и их родителями на основании письма от комиссии по делам несовершеннолетних. Информация была передана секретарю учебной части для составления списков студентов по группам для кураторов, которым было дано указание взять объяснения со студентов и поставить в известность родителей. Списки были составлены для внутреннего пользования в колледже. Они были опубликованы без согласования руководства и убраны в краткие сроки», — пояснили в региональном министерстве образования.
Напомним, ранее в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили итоги проверок среди молодежи. 31% выявленных в регионе дропперов составляют несовершеннолетние. Случаи передачи банковских карт для незаконных операций были выявлены во многих учебных заведениях региона. Лидером стал Пермский химико-технологический колледж (270 студентов), 192 случая дропперстав выявили в торгово-технологическом колледже, 170 — в Березниковском колледже строительных технологий.