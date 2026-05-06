Суд ужесточил приговор экс-главе МЧС Крыма Сергею Садаклиеву

Киевский районный суд Симферополя увеличил срок заключения бывшему министру МЧС Крыма Сергею Садаклиеву с 5,5 до 7 лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в правоохранительных органах республики.
Бывшего чиновник признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Следствие установило, что Садаклиев, возглавлявший министерство с 2021 года по август 2024-го, использовал служебный автомобиль Toyota Land Cruiser в личных целях: заправлял и ремонтировал его за государственный счет, а также привлекал спасателей в качестве личных водителей.
Напомним, в апреле 2025 года он уже был осужден на 5,5 лет колонии и штраф в 1,75 млн рублей за три взятки на аналогичную сумму. Новый срок был назначен путем частичного сложения с предыдущим приговором.