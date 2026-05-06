Актриса Катерина Шпица родила второго сына

Актриса Катерина Шпица родила сына, сообщила в своём телеграм-канале известная журналистка Сусанна Альперина.
«Катя Шпица сына родила! Есть и хорошие новости! Стала мамой во второй раз. Поздравления!!!» — пишет кинокритик в соцсетях.
Информацию уже подхватили ведущие издания, поздравляя Катерину Шпицу и ее супруга с пополнением.
Напомним, у Катерины уже есть сын от первого брака. Для ее супруга Руслана Панова это первый ребёнок.
Ранее актриса публиковала в соцсетях милые фото, на которых у нее уже был заметен беременный животик.