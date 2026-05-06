Житель Сочи получил шесть лет колонии из-за оружия, которое хранил в дупле

По данным суда, мужчина прятал оружие и боеприпасы с 2021 по 2024 год. Извлеченный из тайника самозарядный карабин Симонова вместе со 159 патронами он продал за 80 тысяч рублей, а позже сбыл автомат Калашникова за 60 тысяч. Криминальный бизнес пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в момент, когда фигурант пытался продать двустволку «ИЖ-56».