Житель Сочи получил шесть лет колонии из-за оружия, которое хранил в дупле

В Сочи суд отправил в колонию на 6 лет торговца оружием, который прятал товар в дупле дерева. О вынесении приговора сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
«Житель Сочи осужден за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным суда, мужчина прятал оружие и боеприпасы с 2021 по 2024 год. Извлеченный из тайника самозарядный карабин Симонова вместе со 159 патронами он продал за 80 тысяч рублей, а позже сбыл автомат Калашникова за 60 тысяч. Криминальный бизнес пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю в момент, когда фигурант пытался продать двустволку «ИЖ-56».
Суд признал фигуранта виновным в незаконном обороте оружия. Из пояснений сочинца выяснилось, что арсенал принадлежал его знакомому. После смерти приятеля мужчина забрал оружие себе и спрятал в дупле дерева, а со временем решил подзаработать на его продаже.