Деятельность нарколаборатории пресечена в Ардатовском округе

Установлено, что ранее судимый злоумышленник, в частности, организовал подпольную нарколабораторию в частном доме Ардатовского округа. При обследовании домовладения полицейские обнаружили химический реактор, 40 канистр с химической жидкостью, 37 пакетов с кристаллообразным веществом внутри и оборудование для производства и расфасовки запрещенных средств.