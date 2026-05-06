Деятельность нарколаборатории пресечена в Ардатовском округе

Изъято свыше 37 кг наркотических средств.

Полиция задержала 36-летнего мужчину, занимавшегося производством синтетического наркотика для его последующей реализации в разных регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Установлено, что ранее судимый злоумышленник, в частности, организовал подпольную нарколабораторию в частном доме Ардатовского округа. При обследовании домовладения полицейские обнаружили химический реактор, 40 канистр с химической жидкостью, 37 пакетов с кристаллообразным веществом внутри и оборудование для производства и расфасовки запрещенных средств.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что в изъятых порошках находилось наркотическое средство PVP.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции «Чистое поколение-2026».