Деятельность нарколаборатории пресечена в Ардатовском округе

Полиция задержала 36-летнего мужчину, занимавшегося производством синтетического наркотика для его последующей реализации в разных регионах России. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.
Установлено, что ранее судимый злоумышленник, в частности, организовал подпольную нарколабораторию в частном доме Ардатовского округа. При обследовании домовладения полицейские обнаружили химический реактор, 40 канистр с химической жидкостью, 37 пакетов с кристаллообразным веществом внутри и оборудование для производства и расфасовки запрещенных средств.
По результатам проведенной экспертизы установлено, что в изъятых порошках находилось наркотическое средство PVP.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области подвели итоги первого этапа операции «Чистое поколение-2026».