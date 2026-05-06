Дело о краже миллионов по контрактам с Минобороны принял суд в Волгограде

Краснооктябрьский райсуд начнет рассматривать уголовное дело, фигурантами которого стали три подозреваемых в мошенничестве мужчины.
По данным следствия, Мамедов Р., Акобян О. и Исазаде А. убеждали волгоградцев заключать контракт с Минобороны, уверяя, что те не попадут в зону СВО, А затем оформляли банковские карты, на которые перечислялись выплаты, положенные участникам спецоперации, и похищали их.
«Также подсудимые обманным путем оформляли доверенности на управление и распоряжение всем имуществом обманутых ими людей, в том числе расчетными банковскими счетами. Ущерб пострадавшим составил более 6 млн рублей», — сообщает пресс-служба райсуда.
Преступления совершались с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года.
Судебный процесс начнётся 15 мая.
