Дело о краже миллионов по контрактам с Минобороны принял суд в Волгограде

По данным следствия, Мамедов Р., Акобян О. и Исазаде А. убеждали волгоградцев заключать контракт с Минобороны, уверяя, что те не попадут в зону СВО, А затем оформляли банковские карты, на которые перечислялись выплаты, положенные участникам спецоперации, и похищали их.