Похоронила отца, собиралась замуж: Мать рассказала о последних днях жизни 34-летней актрисы Добромиловой

«Мам, надо ещё дожить до свадьбы», — сказала она, чем вызвала у матери неприятное предчувствие. Мать актрисы отметила, что Ксения была печальна и, возможно, предвидела несчастье.
Девушка получила заверения от своей матери: та не осуждала её опасное увлечение — фотографировать мотоциклистов. Мама прекрасно понимала, что это дело, которое по-настоящему зажигает Ксению.
«Поэтому она и вышла… вышла на дорогу, чтобы сделать красивые снимки. Хотя было специально отведенное место. Кто-то мог отвезти её транспорте, она с дороги бы снимала в движении. Мото — это было её последнее увлечение. Это была её команда, её друзья. Там хорошие ребята», — поделилась женщина с MSK1.RU.
Таже стало известно, что минувшей осенью Ксения похоронила папу.
Напомним, накануне под колёсами мотоцикла во время съёмки погибла участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» Ксения Добромилова. Она устроила «фотоохоту» на байкеров на Большой Дорогомиловской и снимала байкеров, которые двигались по улице в обе стороны. В какой-то момент один из мотоциклов въехал прямо в неё. Водителем байка оказался 32-летний Максим З.
