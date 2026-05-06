Упавшая на рельсы на «Бульваре Дмитрия Донского» девушка впала в кому

Девушка, упавшая на рельсы на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, впала в кому. Ее экстренно доставят в больницу. Об этом в среду, 6 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».