Упавшая на рельсы на «Бульваре Дмитрия Донского» девушка впала в кому

Девушка, упавшая на рельсы на станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, впала в кому. Ее экстренно доставят в больницу. Об этом в среду, 6 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Другой инцидент произошел днем 27 апреля. Пассажирка упал на рельсы на станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии. Она погибла. На восточном участке линии были временно увеличены интервалы движения поездов. Спустя время его ввели в график.
10 апреля мужчина упал на рельсы на станции метро «Улица Академика Янгеля». Пассажир скончался на месте. Помимо этого, пострадала одна женщина. Ей оказали медицинскую помощь.
В конце февраля мужчина упал на рельсы на станции «Краснопресненская». Его подняли на платформу. Пассажир серьезно не пострадал.