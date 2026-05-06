Людей эвакуировали из ТЦ «Южный полюс» во Фрунзенском районе из-за пожара

В Петербурге заметили задымление в ТЦ у станции метро «Проспект Славы».

Источник: Комсомольская правда

В торговом центре «Южный полюс» во Фрунзенском районе произошло возгорание. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. В здании на Пражской улице у станции метро «Проспект Славы» заметили задымление. На место пожара оперативно прибыли экстренные службы, которые приступили к тушению возгорания. Также специалисты эвакуировали посетителей и работников торгового центра.

— Горит «Южный полюс», всех эвакуировали, — рассказали в телеграм-канале «Мегаполис».

На месте происшествия уже также работает полиция и скорая помощь. Информация о пострадавших пока не поступала. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Обновление от 20:04: Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России из ТЦ эвакуировали 250 человек. Возгорание удалось потушить за полчаса. О пострадавших информации не поступало.

Напомним, ранее женщину с тремя детьми эвакуировали из-за пожара в квартире на Чебышевской улице. Огонь вспыхнул в квартире в Петроградском районе. В трехкомнатной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки.

