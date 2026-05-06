ВСУ нанесли удары по девяти населенным пунктам Белгородской области

«Атаки ВСУ на нашу область не прекращаются. Предварительно, пострадавших нет. В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона загорелась кровля частного дома — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, от ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление… На участке автодороги Головчино — Красиво дрон атаковал легковой автомобиль», — написал Гладков в Telegram-канале.