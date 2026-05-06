Бастрыкин взял на контроль дело о поликлинике в Дзержинске

Жители Дзержинска пожаловались на нарушение своих прав и записали видеообращение к председателю Следственного комитета России. По их словам, в микрорайоне Западном еще в 2021 году обещали построить детскую поликлинику, но в итоге на этом месте появился частный диагностический центр. В результате детям приходится ездить на прием к врачам в другие районы, что создает серьезные неудобства для семей, сообщили в Информационном центре СК России.