В Омской области скончался бывший сотрудник нижегородского лесхоза

Напомним, что командир судна Михаил Вылегжанин и летчик-наблюдатель Алексей Астафьев погибли при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области 6 мая 2026 года. ЧП произошло в районе 13 часов около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет вылетал на авиалесопатрулирование с Калачева и должен был вернуться туда же, однако в один момент связь прервалась и борт не вернулся.