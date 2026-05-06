В Омской области скончался бывший сотрудник нижегородского лесхоза

Коллектив министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области выразил глубокие соболезнования родным и близким летчика Алексея Астафьева, погибшего в авиакатастрофе в Омской области.
Напомним, что командир судна Михаил Вылегжанин и летчик-наблюдатель Алексей Астафьев погибли при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области 6 мая 2026 года. ЧП произошло в районе 13 часов около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет вылетал на авиалесопатрулирование с Калачева и должен был вернуться туда же, однако в один момент связь прервалась и борт не вернулся.
Алексей Астафьев ранее работал в Приволжской авиабазе Авиалесоохраны в должности парашютиста‑пожарного. Он всю жизнь посвятил борьбе с лесными пожарами и тушил многие из них, в том числе крупное возгорание на территории Арзамасского лесхоза в 2001 году.
После реорганизации Приволжской авиабазы в ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» Алексей Астафьев продолжил службу в качестве лётчика‑наблюдателя. Он участвовал в ликвидации крупных лесных пожаров на территории Нижегородской области в 2010 году. С 2024 работал лётчиком‑наблюдателем в Авиалесоохране.
