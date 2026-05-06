Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области скончался бывший сотрудник нижегородского лесхоза

Коллектив нижегородского минлесхоза выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Источник: Нижегородская правда

Коллектив министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области выразил глубокие соболезнования родным и близким летчика Алексея Астафьева, погибшего в авиакатастрофе в Омской области.

Напомним, что командир судна Михаил Вылегжанин и летчик-наблюдатель Алексей Астафьев погибли при крушении легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области 6 мая 2026 года. ЧП произошло в районе 13 часов около деревни Кошкарево Азовского немецкого национального района. Самолет вылетал на авиалесопатрулирование с Калачева и должен был вернуться туда же, однако в один момент связь прервалась и борт не вернулся.

Алексей Астафьев ранее работал в Приволжской авиабазе Авиалесоохраны в должности парашютиста‑пожарного. Он всю жизнь посвятил борьбе с лесными пожарами и тушил многие из них, в том числе крупное возгорание на территории Арзамасского лесхоза в 2001 году.

После реорганизации Приволжской авиабазы в ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный центр» Алексей Астафьев продолжил службу в качестве лётчика‑наблюдателя. Он участвовал в ликвидации крупных лесных пожаров на территории Нижегородской области в 2010 году. С 2024 работал лётчиком‑наблюдателем в Авиалесоохране.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что первый лесной пожар зафиксировали в Нижегородской области в 2026 году.