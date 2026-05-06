Мужчину в Москве арестовали за попытку дать полицейскому 30 тыс. руб. взятки

Арестован обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС на востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, 2 мая 2026 года иностранный гражданин, находясь в салоне патрульного автомобиля, попытался передать взятку размере 30 тыс. руб. сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и непривлечение его к административной ответственности, а также за уклонение от проверки соблюдения миграционного законодательства РФ. Инспектор ДПС пресек указанные противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — сказали в ведомстве.

Злоумышленнику предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»). Мужчина полностью признал вину. Суд арестовал его.

СК