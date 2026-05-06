Суд в Сочи приговорил мужчину к шести годам колонии за хранение оружия в дупле

В зале суда фигурант признал вину в содеянном и рассказал, что хотел заработать. Сначала он продал самозарядный карабин Симонова с 159 патронами за 80 тысяч рублей, а затем — автомат Калашникова за 60 тысяч рублей. После этого житель Сочи пытался сбыть двуствольное ружье, но его поймали правоохранители.