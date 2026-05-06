Суд в Сочи приговорил мужчину к шести годам колонии за хранение оружия в дупле

Суд в Сочи приговорил местного жителя, который с января 2021 года хранил оружие в дупле дерева, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В зале суда фигурант признал вину в содеянном и рассказал, что хотел заработать. Сначала он продал самозарядный карабин Симонова с 159 патронами за 80 тысяч рублей, а затем — автомат Калашникова за 60 тысяч рублей. После этого житель Сочи пытался сбыть двуствольное ружье, но его поймали правоохранители.

Все вырученные от криминального бизнеса 140 тысяч рублей суд конфисковал в доход государства, передает Telegram-канал пресс-службы.

16 марта суд в Москве признал запрещенной информацию, размещенной на нескольких интернет-сайтах, где продавались лучные комплекты для рыбалки. Представители прокуратуры заявили, что эти сайты популяризируют запрещенные способы охоты, такие как применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия.