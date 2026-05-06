«Кто в доме хозяин?»: Жители центра Казани жалуются на нашествие гигантских тараканов

В центре Казани местные жители столкнулись с настоящим бедствием — их дома заполонили огромные тараканы и крысы. О тревожной ситуации в российском городе рассказали в сети.

Жители Казани жалуются на гигантских тараканов в центре города. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lya.mu.r.

Речь идёт о многоэтажках, стоящих в непосредственной близости от театра Камала. Членистоногие просачиваются внутрь помещений через вентиляционные шахты и дыры в напольных покрытиях. Сами жильцы отмечают, что попытки вывести непрошеных гостей собственными силами приводят к обратному эффекту. Люди предполагают, что популяция насекомых и грызунов резко выросла из-за мусорных завалов, которые коммунальщики не вывозят вовремя.

Как пишет телеграм-канал Mash Iptash, в управляющей компании, отвечающей за одно из зданий, придерживаются иной версии: там заверили, что те сбегают из продуктового магазина на первом этаже. Представитель УК также сообщил, что дезинсекционные работы проводятся ежемесячно и строго по графику.

Ранее в США предупредили о возможном росте активности опасных для людей акул. По словам специалистов, причиной аномалии могло стать супер-Эль-Ниньо — сильное повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана.

