«112»: Автобус опрокинулся в Мордовии, пострадали 14 человек

При выезде из поселка Наполная Тавла в Мордовии автобус с 20 пассажирами вылетел в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадали 14 человек. Об этом в среду, 6 мая, сообщил «112».
— Инцидент произошел при выезде из поселка Наполная Тавла. Автобус с 20 пассажирами ехал из Саранска. По предварительным данным, у пострадавших легкие ушибы и ссадины. Обстоятельства аварии выясняются, — передает Telegram-канал.
29 апреля на Варшавском шоссе в районе поселка Дрожжино в Москве автобус столкнулся со стоявшим КамАЗом городских служб. В результате аварии пострадали два человека.
В тот же день на 117-м километре трассы М-4 «Дон» в подмосковной Кашире автобус марки «Фиат» врезался в машину «Фольксваген». В результате ДТП пострадали пять человек.