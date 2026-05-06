При пожаре в брянском поселке Вышкове повреждены четыре жилых дома

Ранее в пресс-службе сообщили об одновременном горении 17 строений на территории поселка Вышков Злынковского района Брянской области. Пожару присвоен повышенный ранг.
«Повреждено 17 строений, в том числе 4 жилых дома», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м, к тушению привлечены 16 единиц техники и 47 человек.
