При пожаре в брянском поселке Вышкове повреждены четыре жилых дома

БРЯНСК, 6 мая. /ТАСС/. Пожар в поселке Вышков Брянской области привел к повреждению четырех жилых домов, всего повреждено 17 строений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе сообщили об одновременном горении 17 строений на территории поселка Вышков Злынковского района Брянской области. Пожару присвоен повышенный ранг.

«Повреждено 17 строений, в том числе 4 жилых дома», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м, к тушению привлечены 16 единиц техники и 47 человек.

