Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего сухогруза

Ранее движение в Босфоре уже останавливали из-за поломки сухогруза Zaltron. Турецкая береговая охрана временно перекрывала пролив в обе стороны после сообщения о технической неисправности на борту судна. Сухогруз Zaltron шёл из Египта в Россию. 185-метровое судно под флагом Панамы сообщило о поломке двигателя в районе Куручешме, на европейской стороне Стамбула.