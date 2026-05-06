Облава на мотоциклистов помогла поймать подростка-нарушителя в Волгограде

Профилактический рейд среди мотоциклистов помог обнаружить тех, кто пренебрегает не только правилами ПДД, но и собственной безопасностью, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
Особое внимание патрули Госавтоинспекции обращали на байкеров в районе ЖК «Родниковая долина» и его окрестностях. Во время проверок стражам порядка попался мотоциклист, который не то, что возраста законного управления транспортом, а даже возраста привлечения к административной ответственности не достиг. Его мотоцикл отправился на спецстоянку, а родителей подростка ждут административные материалы сразу по двум статьям — передача транспорта лицу, не имеющему прав управления, и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Еще двое мотоциклистов во время рейда попались на отсутствии обязательной страховки гражданской ответственности.
А ранее госавтоинспекторы в Суровикинском районе поймали подростка, который устроил погоню, сев за руль автомобиля без прав.