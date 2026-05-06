Облава на мотоциклистов помогла поймать подростка-нарушителя в Волгограде

Особое внимание патрули Госавтоинспекции обращали на байкеров в районе ЖК «Родниковая долина» и его окрестностях. Во время проверок стражам порядка попался мотоциклист, который не то, что возраста законного управления транспортом, а даже возраста привлечения к административной ответственности не достиг. Его мотоцикл отправился на спецстоянку, а родителей подростка ждут административные материалы сразу по двум статьям — передача транспорта лицу, не имеющему прав управления, и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.