Shot: Мертвую россиянку нашли подвешенной у Ботанического сада в Ереване

Около здания «Института ботаники» в Ереване нашли подвешенным тело гражданки России Валентины Орловой. По предварительным данным, ее могли убить. Об этом в среду, 6 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Охранник обнаружил висящее тело во время обхода территории института на улице Ачаряна. Он немедленно сообщил о случившегося в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники местного Следственного комитета. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Ведется расследование, говорится в публикации.
Зимой гражданка России пропала в США после телефонного разговора с родителями. Незадолго до инцидента 39-летняя женщина, проживавшая в Сиэтле, штат Вашингтон, пыталась развестись со своим мужем-американцем, который ее избивал. Позже никаких сообщений о ее местонахождении не появлялось.
Другой случай произошел летом, когда американский кинопродюсер Фрэнсис Кауфман жестоко убил уроженку Омска Анастасию Трофимову и их совместную 11-летнюю дочь, после чего выбросил останки в поле около виллы Памфили в Риме.