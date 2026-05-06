К лечению пострадавших в Чебоксарах привлекли мультидисциплинарные бригады

«К лечению пострадавших привлечены мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики», — приводит ТАСС её слова.
В ходе атаки пострадали 35 человек. К сожалению, спасти удалось не всех — двое скончались. На текущий момент 11 пострадавших находятся в медицинских учреждениях.
Украинские дроны и ракеты атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая, один БПЛА ударил по жилому дому. В Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Пункты временного размещения в столице республики приняли уже более тысячи человек.
