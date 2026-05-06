МЧС: В Брянской области в селе Вышков загорелись 17 строений

В поселке Вышков Злынковского района Брянской области одновременное загорелись 17 строений, пожару присвоен повышенный ранг. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.
«…Поступило сообщение о пожаре нескольких строений: Злынковский район, п. Вышков, ул. Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что силы и средства работают по повышенному рангу пожара. Сотрудники МЧС локализовали пожар. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.
