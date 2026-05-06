МЧС: В Брянской области в селе Вышков загорелись 17 строений

Сведений о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Вышков Злынковского района Брянской области одновременное загорелись 17 строений, пожару присвоен повышенный ранг. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

«…Поступило сообщение о пожаре нескольких строений: Злынковский район, п. Вышков, ул. Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы и средства работают по повышенному рангу пожара. Сотрудники МЧС локализовали пожар. Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как писал сайт KP.RU, ранее на севере Москвы произошел пожар. Огонь охватил второй и третий этажи строящегося здания. Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств эвакуировали 12 человек. Три человека обратились за медпомощью самостоятельно до прибытия пожарных. Пожарные принимали все необходимые меры для тушения возгорания.

