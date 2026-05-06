Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за гибели ребенка будут судить администратора нижегородской базы отдыха

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Администратор базы отдыха предстал перед судом в Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК региона.

По данным следователей, 26 июля 2025 погиб ребенок на территории эко-парка в поселке Зубаниха Дальнеконстантиновского округа. Подростки катались на катамаране с горкой. Один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега. В один момент он скрылся под водой и затем не появился на поверхности. Впоследствии его ттело извлекли из воды.

Правоохранители считают, что происшествие произошло из-за халатности администратора базы отдыха. Он дал подросткам катамаран в прокат за денежное вознаграждение. Он также не осуществил наблюдение за подростками для предотвращения нарушения правил поведения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.