Из-за гибели ребенка будут судить администратора нижегородской базы отдыха

Администратор базы отдыха предстал перед судом в Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СК региона.
По данным следователей, 26 июля 2025 погиб ребенок на территории эко-парка в поселке Зубаниха Дальнеконстантиновского округа. Подростки катались на катамаране с горкой. Один из подростков скатился с горки и поплыл в сторону берега. В один момент он скрылся под водой и затем не появился на поверхности. Впоследствии его ттело извлекли из воды.
Правоохранители считают, что происшествие произошло из-за халатности администратора базы отдыха. Он дал подросткам катамаран в прокат за денежное вознаграждение. Он также не осуществил наблюдение за подростками для предотвращения нарушения правил поведения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.